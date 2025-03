Oroscopo Scorpione: settimana dal 10 al 16 marzo 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Venere non ti ostacola, e questo per te è già una vittoria. Non hai fretta di innamorarti, ma se sei in coppia il fine settimana potrebbe portare una bella ventata di serenità. Il 2025 sarà un anno di grandi cambiamenti in amore, quindi inizia a prepararti… o almeno a scegliere con chi vuoi condividere il tuo veleno.

Nel lavoro, sei in una fase di prova. Nuovi progetti stanno prendendo forma, ma prima dell’estate sarà tutto ancora un grande esperimento. Martedì e mercoledì potresti sentirti sotto pressione, ma resisti: il weekend porterà chiarezza (o almeno qualche idea meno disastrosa).

Livello di stress altissimo ad inizio settimana, ma da venerdì tutto si riequilibra. Forse è il momento di concederti una pausa vera, lontano da drammi e gente che ti irrita.

“Ogni tanto, provare a non essere diffidente non ti farà male: giusto per vedere l’effetto che fa!”

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Tantu chi scrusciu e poi nenti acqua! Statte mutu e aspetta, ca prima o poi qualcosa arriva!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI