Oroscopo Scorpione: settimana dal 10 al 16 novembre 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Eccolo, il segno più magnetico dello zodiaco, pronto a tornare in scena come una fenice con lo sguardo da film noir. Questa settimana il tuo fascino è così potente che potresti far confessare pure un muro. In amore, la parola d’ordine è: esprimiti. Non trattenere quello che senti, perché le stelle ti ascoltano e chi ti circonda pure.

Se una storia è arrivata al capolinea, potresti finalmente chiudere il capitolo con la tua classica eleganza tagliente: addio, ma con stile. I nuovi amori invece sono favoriti, e non parliamo di flirt passeggeri. Potresti incontrare qualcuno che ti prende sul serio… e ti prende tutto. Le relazioni profonde si consolidano, e tu riscopri il piacere della fiducia reciproca.

Sul lavoro, arriva la scossa che aspettavi: situazioni stagnanti si sbloccano, i freelance riprendono quota e chi cercava stabilità la intravede all’orizzonte. Ci saranno contratti, accordi o nuove prospettive che cambiano la tua routine. La sensazione è quella di un ciclo che si chiude per lasciare spazio a qualcosa di molto più tuo.

Le tensioni nervose si dissolvono piano piano, tranne un piccolo calo tra mercoledì e giovedì, quando la Luna ti guarda storta. Prendila con filosofia e usa quei giorni per riflettere, non per reagire. Domenica, invece, sarai un vulcano di energia e desiderio. Un finale di settimana da applausi cosmici.

Lo Scorpione non discute: ti guarda, ti analizza e ti punisce con il silenzio karmico.

Voto: 9,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Parraci cu cori, ma nun ti scurdari ca certi silenzi parranu cchiù di mille paroli”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI