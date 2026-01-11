Oroscopo Scorpione: settimana dal 12 al 18 gennaio 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Questa settimana senti chiaramente che qualcosa si è rimesso in moto. Dopo mesi complicati, fatti di pressioni esterne e tensioni silenziose, le relazioni tornano a respirare. Non perché tutto sia risolto, ma perché adesso hai la lucidità per decidere come affrontare ciò che non funziona. Una crisi, se la guardi senza paura, può diventare uno strumento potente di trasformazione. Ti accorgi che anche tu sei cambiato e che non puoi più accettare certi compromessi. I nuovi incontri sono intensi, magnetici, capaci di smuovere emozioni profonde.

Sul piano professionale è il momento di rimettere mano al futuro. Un progetto importante può partire ora, ma va seguito con attenzione perché ci saranno momenti di calo in cui servirà tutta la tua capacità di ribaltare le situazioni. Non escludi cambiamenti nelle collaborazioni e senti il bisogno di soluzioni più autentiche, più in linea con ciò che sei diventato. Attenzione alle dinamiche di potere con alcune persone: non tutti giocano a carte scoperte.

Fisicamente sei più fragile di quanto vorresti ammettere. Il corpo porta i segni delle tensioni accumulate e chiede rispetto. Questo è l’anno della rigenerazione, ma per rigenerarti devi prima fermarti. Riduci gli eccessi, ascolta i segnali e concediti pause vere, non solo ritagli di tempo rubati.

Quando smetti di combattere tutto, inizi a guarire davvero.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Ora ca stai capennu quantu vali, nun ti spingiri oltri u limiti, ca puru a forza ha bisognu di riposu pi ristari viva.

