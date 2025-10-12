Oroscopo Scorpione: settimana dal 13 al 19 ottobre 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Eccolo, il segno più passionale e complicato dello zodiaco che, anche quando l’amore va bene, riesce a incasinarsi da solo. Hai Venere a favore, eppure resti sospettoso come un carabiniere in incognito. Se sei stato lasciato, mollato, fregato… evita di ripassare dal via. Lascia stare le minestra riscaldate, che tanto si attaccano sempre sul fondo. Se sei solo da un po’, non usare la scusa del “tanto sono tutti falsi” per non fidarti di nessuno. Non sei un investigatore privato, sei una persona con un cuore, anche se lo tieni sotto chiave.

Nel lavoro finalmente si apre una fase positiva: Giove ti spiana la strada, ma non ti regala nulla. Devi dimostrare chi sei, ma non con la solita aria da “so tutto io”: collabora, lasciati aiutare. Hai fatto tanto negli ultimi mesi, spesso per dovere più che per passione, ma adesso potresti chiudere capitoli faticosi e firmare nuovi accordi più vantaggiosi.

Fisicamente sei una molla carica, ma rischi di tenderti troppo. Hai tante cose da finire, mille scadenze e la pressione interna che monta. Respira. Il weekend sarà il tuo momento di recupero, non sprecarlo a rimuginare su ciò che poteva essere.

Sei sempre pronto alla battaglia, ma chi te l’ha dichiarata stavolta?

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si ti guardi arreri, unni vidi mai nuttata bona. Talia avanti e nun ti fari persu cu l’orgogliu to.

