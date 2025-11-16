Oroscopo Scorpione: settimana dal 17 al 23 novembre 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Questa settimana entri in modalità magnetica totale. Venere nel segno ti dona un fascino quasi ipnotico: carisma da film noir, sguardo che perfora, energia che attira come una calamita cosmica. Le relazioni risentono di tutto questo. Le coppie vivono complicità intense, discussioni appassionate, chiarimenti profondi. Se ci sono state divergenze negli ultimi tempi, questo è il momento per recuperare, ma con onestà, non con mezze verità (che tanto tu scopri subito).

La routine però pesa. Se la storia è di lunga data, senti il bisogno di spezzare l’abitudine, di rinfrescare, di inventare qualcosa che rimetta in circolazione l’adrenalina. Il weekend porta nuove occasioni di incontro, imprevisti piacevoli, serate che possono prendere una piega sorprendentemente intrigante.

I single dovrebbero muoversi ora. Il cielo è perfetto per attrarre, conquistare, sbagliare con stile, e magari trovare qualcuno che regge il tuo sguardo senza tremare.

Nel lavoro, finalmente vedi i frutti di ciò che hai seminato negli ultimi mesi, anche quando sembrava tutto inutile. Giovedì e venerdì sono giornate d’oro: intuizioni brillanti, contatti utili, possibilità di cambiare ruolo o di ottenere una conferma importante. Giove e Saturno ti sostengono nelle decisioni più strategiche: pensaci bene, senza lasciarti influenzare da chi parla troppo.

Quanto al benessere, la prima parte della settimana è un po’ agitata, con nervosismo che potrebbe esplodere per piccole sciocchezze. Ma da giovedì ritrovi energia, forza, lucidità. Limita lo stress nel weekend: non è che puoi sempre salvare il mondo, ogni tanto puoi anche sederti.

Dici che stai bene… ma analizzi tutto come un investigatore in ferie.

Voto: 9,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Vivi cu’ passione ma nun ti scurdari di dari spazio puru a tia, ca a to’ forza veni d’a quieti chi tu rifiuti sempre”.

