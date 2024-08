Oroscopo Scorpione: settimana dal 19 al 25 agosto 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Sei single? Bene, perché questa settimana è tutta in discesa per te! Venere ti sorride e ti suggerisce di frequentare luoghi dove potresti incontrare persone interessanti, forse anche qualcuna che non ti faccia venire voglia di scappare. Anche dopo Ferragosto, le stelle sono dalla tua parte, e hai tutta l’energia per fare passi avanti in amore… o almeno per testare la pazienza del tuo partner se già ce l’hai.

Sul lavoro, la situazione si fa interessante, ma attento alle discussioni sui soldi: potrebbe arrivare un contratto, ma non aspettarti cifre da capogiro. D’altronde, chi si accontenta gode, o almeno non si arrabbia troppo. Occhio alle proposte allettanti che potrebbero arrivare entro l’autunno: meglio non rinunciare a nulla, ma nemmeno buttarsi a capofitto. Per quanto riguarda il benessere, riposa il corpo e la mente, che tra un litigio e l’altro di certo ne hai bisogno.

Se ogni tanto riuscissi a non vedere tutto nero, forse saresti quasi felice.

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu’ voli unni semina raccogghi, ma arripusati, ca ‘u suli chiù troppu abbrucia.”

