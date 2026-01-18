Oroscopo Scorpione: settimana dal 19 al 25 gennaio 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Ami il mistero, ma quando c’è puzza di menzogna… scatti come un allarme antifurto. Questa settimana sei in fase “verità o conseguenze”. Chi ti ha detto mezze verità se la vedrà con il tuo sguardo che trapassa l’anima. Il cuore per ora regge bene, ma non sei più disposto a fare buon viso a cattivo gioco. Hai voglia di chiarezza e, se serve, anche di discutere fino a ottenere ciò che meriti. Non è rabbia, è giustizia interiore. Occhio al weekend, che potrebbe regalarti un momento decisivo: un confronto, un chiarimento o quella frase che aspettavi da mesi.

Sul lavoro, sembri l’unico a remare mentre gli altri si fanno selfie sulla barca. Ogni passo in avanti ti costa sudore, ma mollare non è da te. La fatica è reale, così come la frustrazione. Ma attenzione: adesso è il momento giusto per sistemare ciò che non va, per rivedere un progetto, per pretendere il rispetto che meriti. Non aspettare, agisci. Anche se con il tuo solito stile da ninja emozionale, puoi ottenere molto.

Il corpo però sta mandando segnali: non sei invincibile. Quella stanchezza che senti non è solo fisica ma mentale, emotiva, cosmica. Hai bisogno di staccare, non per sempre, ma quanto basta per non scoppiare. Fai pause, mangia bene, dormi meglio. Il recupero non è un lusso, è sopravvivenza.

La vendetta può aspettare, ma il burnout no.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si ti porti tuttu ‘ncapu, puru la lingua ti pari ‘na pala. Ripusati prima ca ti veni vogghia di scuppiari.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI