Oroscopo Scorpione: settimana dal 2 all’8 febbraio 2026

SCORPIONE – Settimana intensa e trasformativa, anche se non priva di tensioni. Venere in quadratura ti costringe a smettere di rimandare scelte importanti. L’ambiente in cui ti muovi è complesso e senti un forte bisogno di cambiamento, anche solo di piccoli miglioramenti che però per te hanno un valore enorme. Questo atteggiamento si riflette anche nei rapporti affettivi, dove potresti diventare più critico del solito. Se tieni a una relazione, evita dissensi inutili. Non tutto va messo alla prova fino allo scontro.

La malinconia che ogni tanto ti accompagna va lasciata indietro. Questo periodo non è una punizione, ma una fase necessaria per prepararti a un salto di qualità importante. La tua vita sta cambiando profondamente, sia sul piano personale sia su quello professionale, e anche le tensioni familiari, soprattutto tra genitori e figli, fanno parte di questo processo di ridefinizione.

Sul lavoro è fondamentale non rimandare. La pigrizia o la superficialità ora costano care. Devi concludere, creare punti fermi solidi che ti permettano di guardare avanti con sicurezza. Il periodo che arriverà sarà molto più generoso, soprattutto nella seconda metà di febbraio, quando i pianeti formeranno un angolo di fortuna interessante. I progetti che pianifichi ora, se ben strutturati, avranno successo. Lunedì e martedì sono giornate più faticose: gestisci le energie con attenzione.

Fisicamente la situazione è buona, ma non devi correre rischi inutili. Qualsiasi cura o percorso di miglioramento inizi ora può essere vantaggioso, purché affrontato con serietà. Il tuo corpo risponde bene quando lo rispetti, non quando lo metti alla prova per dimostrare forza.

Il cambiamento fa paura solo finché non capisci che era necessario.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Accetta chiddu ca sta canciannu, picchì è propriu d’a dda’ ca nasci a forza nova ca stai circannu.

