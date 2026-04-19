Oroscopo Scorpione: settimana dal 20 al 26 aprile 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Settimana intensa, profonda e con quella tua classica energia da persona che entra in silenzio ma mette tutti in allerta. Nei sentimenti serve pazienza, parola che normalmente ti provoca orticaria. Potresti avvertire una distanza, fisica o emotiva, che crea insoddisfazione. In alcuni casi c’è un sentimento forte ma poche occasioni concrete per viverlo, in altri casi una relazione appare incerta e ti irrita più dell’attesa in fila. Il problema è che quando soffri tendi a chiuderti o a reagire con troppa intensità. Verso il fine settimana aumenta il rischio di discussioni impulsive: parole taglienti, silenzi punitivi e sguardi che sembrano interrogatori. Sarebbe utile ricordare che ascoltare non significa perdere potere. Se sei single, potresti essere attratto da persone complicate, misteriose o emotivamente irraggiungibili, cioè il tuo hobby preferito. Cerca invece chi ti porta serenità, non solo adrenalina.

Sul lavoro, però, il quadro cambia e migliora parecchio. Questo è un momento dinamico, fertile e ricco di opportunità. Hai determinazione, concentrazione e quella capacità rara di puntare un obiettivo senza farti distrarre dal rumore intorno. Nuovi progetti possono partire, una sfida può essere vinta, contatti utili possono aprire scenari interessanti entro i prossimi mesi. Questa settimana può portare novità concrete, ma richiede strategia. Agire d’impulso nei sentimenti è un problema, agire con lucidità nel lavoro è invece la tua arma migliore. Se devi scegliere, scegli ciò che ha prospettiva e non solo soddisfazione immediata.

L’energia è altalenante. Da un lato senti grande forza interiore, dall’altro le tensioni emotive rischiano di appesantirti. Tu somatizzi facilmente ciò che non dici, e poi ti chiedi perché sei stanco. Serve uno sfogo sano: attività fisica, movimento, momenti di solitudine positiva, tempo di qualità lontano da drammi inutili. Anche il confine tra lavoro e vita privata va protetto. Non puoi essere sempre in modalità battaglia. Questa settimana vinci se smetti di trasformare ogni emozione in prova di resistenza. Alcune cose si risolvono con calma, non con il controllo assoluto.

Hai il fascino del mistero e la calma apparente di un vulcano che prende appunti.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Un fari guerra cu tutti li pinseri ca ti passanu nta testa e usa la to forza pi custruiri, non pi teniri tuttu strittu.

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