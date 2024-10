Oroscopo Scorpione: settimana dal 21 al 27 ottobre 2024

SCORPIONE – C’è una bella ventata di libertà nell’aria, Scorpione! Le stelle ti danno il via libera, soprattutto se in amore sei riuscito a risolvere qualche grana recente. È un momento perfetto per chi vuole una nuova sfida sentimentale: che si tratti di una nuova fiamma o di riaccendere quella vecchia, hai tutto il sostegno degli astri. Solo un consiglio: non ti impantanare nei soliti vecchi pensieri. Guarda avanti e vedrai che le cose miglioreranno.

Sul fronte lavorativo, sei in una fase di riflessione e azione. Le stelle sono dalla tua parte, con Marte, Mercurio e Saturno tutti in ottimo aspetto, e questo significa che hai buone possibilità di successo, soprattutto se lavori in un settore in cui i contratti e gli accordi fanno la differenza. Sfrutta le tue intuizioni, fai le tue proposte, e vedrai che qualche porta si aprirà.

Anche il benessere sembra dalla tua parte. Hai le idee chiare e sei pronto a migliorare la tua vita, fisicamente e mentalmente. Ma non dimenticare di riposarti: a volte la tua energia è così alta che ti dimentichi di dare tregua al corpo e alla mente.

Voto: 7

“Scorpione, gioca le tue carte, ma non bluffare troppo. Le stelle ti vedono!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Nisciti cu capu altu e facci cu teni forza. Ma ricordati, ‘na bedda dormuta ‘na vota ogni tantu fa miraculi.”

