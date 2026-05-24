Oroscopo Scorpione: settimana dal 25 al 31 maggio 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Finalmente torna un po’ di fuoco nei sentimenti e, conoscendoti, questo significa che stai passando da “non mi interessa nessuno” a “voglio vivere tutto intensamente” nel giro di quarantotto ore. Venere favorevole riaccende passionalità, desiderio e coinvolgimento emotivo. Dopo settimane più fredde o confuse, adesso hai di nuovo voglia di sentire emozioni vere. In coppia si riaccende la complicità, ma anche quel tuo bisogno di controllo che ogni tanto rischia di trasformare una relazione in un interrogatorio investigativo.

Vuoi amare profondamente, però contemporaneamente vuoi anche capire tutto, sapere tutto e prevedere tutto. E questo può diventare pesante per chi ti sta accanto. La vera sfida sarà trovare equilibrio tra intensità emotiva e bisogno di controllo. I single invece non devono chiudersi. Hai magnetismo, fascino e una capacità di attrazione molto forte in questo periodo. Però devi smettere di fare il misterioso professionista che risponde ai messaggi dopo sei ore solo per sembrare inattaccabile. Ogni tanto potresti pure mostrarti umano.

Sul lavoro ci sono ancora tensioni legate a questioni economiche o rapporti complicati da gestire, ma il quadro generale migliora. La tua forza questa settimana sarà la capacità di resistere senza perdere la direzione. Anche se ogni tanto senti nervosismo o stanchezza, dentro di te sai che qualcosa di positivo si sta preparando. Giugno porterà occasioni interessanti, nuove possibilità o persino una bella notizia che aspettavi da tempo. Devi soltanto evitare reazioni impulsive e continuare a muoverti con lucidità. Hai una grande capacità di rigenerarti, ma quando accumuli rabbia rischi di diventare insopportabilmente polemico pure con chi prova ad aiutarti.

Le emozioni oscillano parecchio: passi da momenti molto positivi ad altri in cui ti infastidisce pure il rumore del cucchiaino nel caffè. Per stare meglio hai bisogno di semplicità, persone familiari e ambienti che ti facciano sentire tranquillo. Non devi cercare continuamente emozioni fortissime per sentirti vivo. Anche la calma può farti bene, incredibile ma vero. Cerca di non accumulare tensione perché poi finisci per scaricarla improvvisamente su chi ti capita davanti.

Questa settimana sei passionale, magnetico e leggermente pericoloso dopo il terzo pensiero paranoico.

VOTO: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Ora ca u cori si sta riaddumannannu d’amuri, nun arruvinari tuttu cu troppu cuntrollu. Si ti rilassi e vivi i cosi cu cchiù fiducia, arrivanu emozioni beddi senza tuttu stu nervusu.

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