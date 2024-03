Oroscopo Scorpione: settimana dal 25 al 31 marzo 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – E poi ci sono gli Scorpioni, i maestri dello zodiaco nell’arte di trasformare ogni situazione in un’avventura appassionante. Questa settimana potrebbe essere il momento ideale per fare un passo importante, specialmente se l’amore è ciò che cercate. I nuovi incontri promettono di essere interessanti, ma attenzione a non lasciarvi abbagliare da promesse troppo belle per essere vere. È importante mantenere i piedi per terra, soprattutto perché le vere opportunità richiedono tempo per maturare.

Sul lavoro, le tensioni potrebbero essere all’ordine del giorno, soprattutto in relazione alle finanze. Tuttavia, questo è solo il preludio a soddisfazioni maggiori che arriveranno nella seconda metà dell’anno. Per ora, meglio evitare passi falsi e decisioni affrettate. A livello di benessere, potreste sentirvi un po’ più agitati del solito, ma è fondamentale evitare conflitti e mantenere la calma, con miglioramenti previsti verso la fine della settimana.

Il consiglio ironico della settimana: “Gli Scorpioni sanno che, per vincere al gioco dell’amore e del lavoro, a volte bisogna saper aspettare il momento giusto… con la pazienza di un predatore.” Voto: 8. Proverbio siciliano: “A paci è megghiu dâ guerra” (La pace è migliore della guerra).



