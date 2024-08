Oroscopo Scorpione: settimana dal 26 agosto all’1 settembre 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Scorpione, la Luna è dalla tua parte all’inizio della settimana, quindi se sei single, alzati dal divano e vai a caccia! Questo è un periodo d’oro per le passioni, e anche se sei stato un po’ solitario ultimamente, c’è tutto il tempo per fare nuovi incontri. Venere entrerà nel segno dal 23 settembre, quindi preparati a un autunno caldo. Nel weekend potresti sentirti un po’ agitato, ma cerca di lasciare che le cose scivolino via senza farti troppo coinvolgere.

Sul lavoro, è tempo di cambiamenti. Se senti il bisogno di qualcosa di nuovo, non ignorarlo. Questo autunno sarà fondamentale per avviare nuovi progetti e mettere alla prova le tue capacità. Non farti scoraggiare da eventuali chiusure, perché ogni fine è solo un nuovo inizio, e tu sei pronto a conquistare nuovi territori.

Attenzione ai fastidi psicosomatici: lo Scorpione tende a tenersi tutto dentro e questo può causare qualche problema di salute. Martedì e mercoledì saranno giornate particolarmente valide, quindi approfittane, ma nel weekend cerca di non esagerare con le preoccupazioni.

Voto: 6.5/10. “Scorpione, non puoi fare tutto da solo, a volte lasciar correre è la scelta migliore!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ci fari troppu pinseri, ca quannu venunu tutti inseme ti sentiri ‘mpazziri!”

