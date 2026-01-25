Oroscopo Scorpione: settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Venere ti guarda storto, e tu rispondi col veleno. Settimana tesa, specialmente in amore. Polemiche e discussioni rischiano di prendere il sopravvento, soprattutto all’inizio. La verità è che ti senti incompreso, ma spesso sei tu il primo a creare muri spessi due metri attorno al cuore. Invece che rispondere con sarcasmo e gelo, prova a ricordarti che l’affettività è la tua arma segreta. Sì, proprio tu, che sembri un agente segreto dei sentimenti. Se sei lontano fisicamente o emotivamente da chi ami, le cose miglioreranno. Ma solo se abbassi le difese, almeno un pochino. Anche l’intensità ha bisogno di pause.

Sul lavoro è un’altra corsa a ostacoli, ma almeno lì ti senti più padrone del campo. Hai da rivedere un progetto, ricalcolare un piano, ma puoi farcela. Mercoledì è la giornata ideale per incontri e decisioni. Non innervosirti per ogni minima cosa. Non tutti sono pronti ai tuoi ritmi e alle tue pretese da perfezionista emotivo. Le stelle ti chiedono una cosa sola: visione. Apriti al futuro, anche se la tentazione di mandare tutto a quel paese è sempre in agguato.

Fisicamente sei sull’orlo. Non perché stai male, ma perché hai bisogno come l’aria di leggerezza e distrazioni genuine. Circondati di persone brillanti, ridici sopra, respira. Rimanda il dramma.

Hai talmente tanto autocontrollo che quando esplodi fai saltare pure la pentola a pressione del vicino.

Voto: 2,5

Consiglio delle stelle siciliane: Caccia fora stu surrisu, ca mancu l’amuri ci voli parlari a ‘na facci i petra.

