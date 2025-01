Oroscopo Scorpione: settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Scorpione, per te questa settimana è un po’ come quando trovi parcheggio al primo tentativo: incredibile ma vero. La Luna nel tuo segno ti rende irresistibile, e in amore sei più affascinante del solito.

Se hai un partner, proteggetelo dai pettegolezzi; se sei single, è ora di puntare sul tuo lato magnetico. Sul lavoro, hai una determinazione che potrebbe perforare anche il muro di Berlino, ma ricordati di concludere tutto entro questa settimana: le stelle non saranno così gentili a lungo.

Infine, sei bravissimo a risolvere i problemi degli altri, ma forse è ora di fare un po’ di spazio per i tuoi.

Voto: 9

Sei lo Sherlock Holmes dei sentimenti, ma non dimenticare che anche Watson aveva i suoi problemi.

Consiglio delle stelle siciliane: “Viva comu un patruni, ma nun ti scurdari ca prima o poi puru tu hai bisognu di riposu.”

