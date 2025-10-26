Oroscopo Scorpione: settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Se la vita fosse un thriller, tu saresti sia la vittima che l’assassino. Questa settimana è fatta di tensioni, nervi scoperti e desiderio di mettere tutto in chiaro subito, possibilmente prima del caffè del mattino. I rapporti sentimentali sono un campo minato: se qualcosa non ti torna, vuoi scavare fino al nucleo terrestre per capire. Ma attenzione: non tutto è un complotto. Se qualcosa non va, affrontalo con lucidità, non con una scena da soap opera. Nei primi giorni della settimana, il dialogo può risolvere ciò che il silenzio complica.

Nel lavoro sei stanco, ma non sconfitto. Hai sulle spalle più responsabilità del dovuto, e qualcuno potrebbe persino approfittarsene. Metti dei limiti, chiarisci i tuoi ruoli e delega. Sì, hai capito bene, delega! La tua bravura è indiscutibile, ma non puoi fare tutto tu. Giove, nel frattempo, ti dà una mano a brillare: se ti mostri preparato (e lo sei), potresti guadagnarti un riconoscimento importante.

A livello fisico, la parola chiave è “recupero”. Il corpo è stanco, la mente pure, ma la Luna nel tuo segno il 29 e il 30 ti regala intuizioni geniali. È come se il tuo sesto senso tornasse a vibrare. Fidati di lui.

Sei stanco di tutto e di tutti, ma nel profondo ami il dramma: è la tua linfa vitale.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghiatilla cchiù easy: ‘un puoi cuntrullari tuttu, ma puoi cuntrullari comu reagisci”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI