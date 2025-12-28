Oroscopo Scorpione: settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Settimana con fuochi d’artificio emotivi, ma finalmente per i motivi giusti. In amore ti risvegli come dopo un letargo spirituale. La passione è tornata, la voglia di connessione anche, e il bello è che questa volta non cerchi solo corpi da esplorare, ma anche menti da leggere come romanzi noir. Se sei in coppia, dopo mesi un po’ stanchi e appesantiti dai problemi pratici, ritrovi il gusto di stare insieme, di condividere anche i silenzi. Ti serve profondità, e questa settimana potresti trovarla davvero, anche con chi ti sta accanto da tempo. Se sei single, attento: potresti incappare in uno di quegli incontri che cominciano con “ciao” e finiscono con “abbiamo prenotato un viaggio mistico in India”. Esagerato? Sì. Ma tu sei Scorpione e le mezze misure non fanno per te.

Sul lavoro c’è fermento. Negli ultimi mesi ti sei reinventato, hai sgomitato, hai chiuso cicli e aperto nuove strade. Adesso arriva il momento della raccolta. Questa settimana potrebbero arrivare notizie importanti, soprattutto se stai cercando un’occasione per rilanciarti. Giove ti accompagna come un personal trainer cosmico: ti spinge in alto, ma non ti regala niente. Se devi ristrutturare, aggiornare strumenti, o spendere per investire su te stesso, fallo. Ma con criterio: ricordati che anche i conti hanno bisogno di rispetto, oltre che di passione.

Fisicamente, sei in ottima forma. Il tuo umore è in crescita, le energie sono buone, e anche il tuo lato “non disturbatemi o vi brucio con lo sguardo” è più gestibile. Sei più empatico, più aperto, persino più sorridente. Attenzione solo a non sovraccaricarti di impegni. Anche se ti senti potente come un supereroe, ogni tanto servono 8 ore di sonno e una cena che non sembri uscita da una puntata di MasterChef.

Sei tornato magnetico, profondo, sensuale. Insomma, un pericolo pubblico… ma con stile.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Quannu ti senti capaci di fari tuttu, ricordati ca la vera forza è sapiri cu’ e pi quali cosi vali a pena stancàrisi.

