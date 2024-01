Oroscopo Scorpione: settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Scorpio, il tuo desiderio di un amore significativo è in prima linea questo mese. Nella prima metà del mese, le stelle sono più favorevoli per l’amore, quindi se hai una nuova storia, è il momento di coltivarla. Se hai chiuso una relazione recentemente, nuovi incontri potrebbero essere all’orizzonte, ma dovrai superare una certa diffidenza. Per le coppie che hanno avuto problemi, è arrivato il momento di smettere le bugie e parlare apertamente.

Sul lavoro, è il momento di accelerare le questioni legali e prepararsi per nuovi incarichi. Se hai previsto spese per la casa o proprietà, potrebbe essere il momento giusto per affrontarle. In termini di benessere, cerca di non andare contro tutti, specialmente durante il fine settimana.

Sei come uno scorpione pronto a pungere, ma a volte un po’ troppo impulsivo. Voto: 6. “Sunaturi di chitarra e piscaturi di cimetta, miatu la casa ca l’aspetta.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI