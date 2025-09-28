Oroscopo Scorpione: settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Finalmente ti rialzi, come una fenice velenosa: elegante, ma sempre pronta a pungere. I rapporti affettivi sono in ripresa e tu sembri quasi emozionato all’idea che qualcuno ti capisca (o almeno ci provi). Le relazioni che hanno superato le ultime tempeste ora si rafforzano. Siete sopravvissuti a discussioni, silenzi e quel messaggino che “non doveva esserci”.

Per chi invece vuole riavvicinarsi a qualcuno, il 2 è un giorno da segnare: la Luna ti guarda benevola e ti dice “vai, ma senza esagerare con i ricordi tristi”. E se vuoi solo divertirti? Nessun problema: occasioni leggere, flirts, o relazioni che durano quanto un gelato al sole non mancheranno.

Nel lavoro, Giove ti prende per mano e ti dice: “Basta, ora cambiamo musica”. Inizia una fase nuova, fatta di scelte radicali, tagli necessari e percorsi che finalmente ti somigliano. Magari all’inizio farai un po’ di resistenza (il cambiamento ti piace, ma solo quando lo decidi tu), però alla lunga capirai che era esattamente ciò che ti serviva.

Giorno 1 ti sentirai in pace con il mondo: ottimo momento per staccare, farti un regalo o respirare senza pensieri. Occhio però a domenica, che potrebbe portarti qualche scivolone fisico o mentale, specialmente se hai fatto troppo il supereroe nei giorni precedenti.

Sei rinato mille volte e ogni volta ti porti dietro un po’ di veleno per non dimenticare.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: T’arrifriscasti ‘a menti, ma nun ti cunvinci ca tuttu è finutu: camina, ma cun l’occhi aperti.

