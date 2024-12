Oroscopo Scorpione: settimana dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Scorpione, il Natale ha acceso la tua vena romantica e misteriosa: sembri una di quelle telenovelas con colpi di scena continui. Le emozioni ti travolgono e la Luna ti dà la spinta per condividerle con chi ami.

Sul lavoro, tieni d’occhio contratti e documenti: il diavolo si nasconde nei dettagli, proprio come te. Le intuizioni che hai sotto Natale saranno utili, ma non dimenticare di staccare un po’ la spina.

“Ti piace tanto analizzare gli altri, ma quando tocca a te, scappi come un gatto davanti all’acqua.”

Voto: 8.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Ascutati u cori, Scorpione, pirchì iddu sapì già chiddu ca to testa ancora non voli cridiri.”

