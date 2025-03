Oroscopo Scorpione: settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Voi dello Scorpione siete passionali, sì, ma questa settimana sembrate più stanchi di un pensionato dopo una sagra. Chi è in coppia da tempo si sente annoiato come chi guarda la stessa serie per la quinta volta. Discussioni? Neanche a dirlo. Tra martedì e mercoledì vi trasformate in avvocati di voi stessi e litigate anche con le ombre. I single? Possono divertirsi, ma di mettere radici non se ne parla. Per l’amore serio ripassate più avanti.

Sul lavoro siete in fase “aspettiamo e speriamo”: chi aspetta soldi o risposte dovrà armarsi di pazienza. Non è ancora il momento del botto, ma si stanno preparando le fondamenta. Se ci state pensando, non è tempo di cambiare tutto, ma solo di osservare bene il campo. Dal weekend in poi, un po’ di energia in più vi aiuterà a fare ordine.

Fisicamente siete scarichi, ma non KO. Il segreto? Non scannatevi con tutti per ogni cavolata e vedrete che già venerdì respirerete meglio.

Ogni tanto anche voi potete rallentare, non siete un caterpillar 24h su 24.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti sciddicari ca cu troppa furia s’arrisica di cadi supra li petri.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI