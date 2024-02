Oroscopo Scorpione: settimana dal 5 all’11 febbraio

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Scorpio, la tua settimana è illuminata da una costellazione favorevole, che promette di arricchire il tuo percorso sentimentale e professionale. In amore, sei sul punto di vivere momenti di profonda connessione, quasi come se avessi trovato la chiave per aprire porte che credevi sigillate. Se il passato è stato un labirinto di sfide, ora puoi aspettarti di trovare la via d’uscita, accompagnato da sorprese piacevoli che riscaldano il cuore.

Sul lavoro, la tua capacità di intuizione è affilata come mai prima d’ora, permettendoti di navigare le acque complesse delle opportunità con la sicurezza di un capitano esperto. È un momento propizio per affrontare e risolvere eventuali controversie, armato della tua innata capacità di leggere tra le righe. E per quanto riguarda il benessere, sembra che tu stia per vivere una rinascita, pronta a lasciarti alle spalle eventuali malanni o stanchezze, come un serpente che cambia pelle.

Se pensi che la fortuna sia solo una ruota, ricorda che a volte è anche un razzo pronto al decollo. Voto: 8. “L’onuri chi si perdi ‘ntra un minutu, ‘ntra cent’anni nun è ricumpinzatu.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI