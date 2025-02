Oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 10 al 16 febbraio 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 10 al 16 febbraio 2025 2025: i segni migliori

1 – Gemelli

La noia? Mai sentita nominare! Con Venere che gioca nella tua squadra, l’amore decolla e le nuove conoscenze arrivano a pioggia… VAI AL SEGNO

2 – Toro

Finalmente un po’ di pace, eh? Ti sei sciroppato settimane di ansie e ripensamenti, ma adesso l’amore torna a girare nel verso giusto… VAI AL SEGNO

3 – Acquario

Settimana da giocoliere: devi tenere in equilibrio amore, lavoro e un conto in banca che non ti convince… VAI AL SEGNO

4 – Leone

La settimana promette scintille in amore, ma anche discussioni accese per dettagli irrilevanti che solo tu riesci a ingigantire… VAI AL SEGNO

5 – Sagittario

Le relazioni che negli ultimi tempi hanno ballato tra un “ti lascio” e un “torniamo insieme” necessitano di un check-up emotivo… VAI AL SEGNO

6 – Scorpione

Il tuo passatempo preferito? Testare la pazienza del partner con provocazioni mirate… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 10 al 16 febbraio 2025: i segni peggiori

7 – Vergine

Dopo un gennaio da incubo, finalmente respiri, anche se il tuo senso critico è sempre in agguato… VAI AL SEGNO

8 – Ariete

Settimana infuocata per te! L’amore torna a scaldare il cuore e non perché hai finalmente pagato la bolletta del gas… VAI AL SEGNO

9 – Capricorno

L’amore è un rebus, e tu sei nel mood “se non lo risolvo, lo butto via”… VAI AL SEGNO

10 – Bilancia

Attenzione alle illusioni sentimentali: se qualcosa sembra un grande amore ma si rivela una delusione, non prendertela troppo… VAI AL SEGNO

11 – Pesci

L’amore è una giostra e tu hai il biglietto per il giro più confusionario della settimana… VAI AL SEGNO

12 – Cancro

L’amore ti stuzzica, ma tu sei troppo impegnato a scrutare il futuro con diffidenza… VAI AL SEGNO