Oroscopo della settimana dal 10 al 16 novembre 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 10 al 16 novembre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 10 al 16 novembre 2025: i segni migliori

1 – Scorpione

Eccolo, il segno più magnetico dello zodiaco, pronto a tornare in scena come una fenice con lo sguardo … VAI AL SEGNO

2 – Sagittario

Il tuo spirito d’avventura questa settimana è più acceso che mai. Sei come un cavallo libero … VAI AL SEGNO

3 – Leone

Settimana da protagonista assoluto. Finalmente le stelle ti rimettono al centro della scena, proprio dove … VAI AL SEGNO

4 – Pesci

Romanticone dei mari zodiacali, questa settimana sei in piena rinascita emotiva. Il cuore torna a battere … VAI AL SEGNO

5 – Gemelli

Ti svegli ogni giorno con una nuova versione di te stesso, e nemmeno tu sai quale uscirà la prossima mattina … VAI AL SEGNO

6 – Cancro

La tua settimana è un mix di nostalgia e voglia di ricominciare. Ti senti emotivamente altalenante, come il mare … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 10 al 16 novembre 2025: i segni peggiori

7 – Acquario

La parola d’ordine della settimana è “resistere”, ma anche “non esplodere”. Hai un cielo che ti invita … VAI AL SEGNO

8 – Vergine

Precisa, analitica, con l’agenda in mano pure quando dormi. Questa settimana, ti ritrovi a mettere ordine … VAI AL SEGNO

9 – Ariete

Hai l’energia di un caffè doppio alle sette del mattino e la testardaggine di chi non accetta un “no” … VAI AL SEGNO

10 – Toro

Questa settimana sembri un misto tra un contabile e un poeta. Da un lato fai i conti con le emozioni … VAI AL SEGNO

11 – Bilancia

La tua settimana profuma di rinascita sociale e romantica. Sei pronto a rimetterti in gioco, a flirtare con la vita … VAI AL SEGNO

12 – Capricorno

La settimana parte con un carico di responsabilità che manco un mulo sotto le feste di Natale … VAI AL SEGNO