Oroscopo della settimana dal 10 al 16 novembre 2025: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 10 al 16 novembre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.
Oroscopo, settimana dal 10 al 16 novembre 2025: i segni migliori
1 – Scorpione
Eccolo, il segno più magnetico dello zodiaco, pronto a tornare in scena come una fenice con lo sguardo …
2 – Sagittario
Il tuo spirito d'avventura questa settimana è più acceso che mai. Sei come un cavallo libero …
3 – Leone
Settimana da protagonista assoluto. Finalmente le stelle ti rimettono al centro della scena, proprio dove …
4 – Pesci
Romanticone dei mari zodiacali, questa settimana sei in piena rinascita emotiva. Il cuore torna a battere …
5 – Gemelli
Ti svegli ogni giorno con una nuova versione di te stesso, e nemmeno tu sai quale uscirà la prossima mattina …
6 – Cancro
La tua settimana è un mix di nostalgia e voglia di ricominciare. Ti senti emotivamente altalenante, come il mare …
Oroscopo, settimana dal 10 al 16 novembre 2025: i segni peggiori
7 – Acquario
La parola d'ordine della settimana è "resistere", ma anche "non esplodere". Hai un cielo che ti invita …
8 – Vergine
Precisa, analitica, con l'agenda in mano pure quando dormi. Questa settimana, ti ritrovi a mettere ordine …
9 – Ariete
Hai l'energia di un caffè doppio alle sette del mattino e la testardaggine di chi non accetta un "no" …
10 – Toro
Questa settimana sembri un misto tra un contabile e un poeta. Da un lato fai i conti con le emozioni …
11 – Bilancia
La tua settimana profuma di rinascita sociale e romantica. Sei pronto a rimetterti in gioco, a flirtare con la vita …
12 – Capricorno
La settimana parte con un carico di responsabilità che manco un mulo sotto le feste di Natale …