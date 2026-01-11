Oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 12 al 18 gennaio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 12 al 18 gennaio 2026: i segni migliori

1 – Capricorno

Le prossime settimane ti mettono al centro della scena, anche se tu faresti volentieri a meno di troppa esposizione … VAI AL SEGNO

2 – Scorpione

Questa settimana senti chiaramente che qualcosa si è rimesso in moto. Dopo mesi complicati, fatti di pressioni esterne … VAI AL SEGNO

3 – Pesci

Questa settimana ti avvolge con un’atmosfera emotiva intensa ma rassicurante, come se finalmente alcune risposte … VAI AL SEGNO

4 – Sagittario

Arrivi da settimane che ti hanno fatto mettere in discussione più certezze del solito, e per uno come te non è affatto poco … VAI AL SEGNO

5 – Vergine

Questa settimana la tua mente corre veloce, forse più del solito, e il cuore prova a starle dietro come può. Le emozioni … VAI AL SEGNO

6 – Acquario

Questa settimana ti mette davanti a una di quelle scelte che odi rimandare ma che, allo stesso tempo, non puoi più ignorare … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 12 al 18 gennaio 2026: i segni peggiori

7 – Leone

Questa settimana ti senti come un re stanco di regnare, ma che non ha alcuna intenzione di scendere dal trono … VAI AL SEGNO

8 – Cancro

Questa settimana ti chiede una cosa che non ti riesce sempre facile: mantenere la calma mentre dentro senti … VAI AL SEGNO

9 – Toro

Finalmente senti che qualcosa si muove e non sei tu che spingi con ostinazione. L’aria è diversa, più morbida, meno carica … VAI AL SEGNO

10 – Bilancia

Dentro di te si accende una voglia nuova di fare chiarezza, di rimettere equilibrio dove negli ultimi mesi c’è stato più caos … VAI AL SEGNO

11 – Ariete

Questa settimana ti muovi come una moka lasciata troppo sul fuoco: ribolli anche quando nessuno ti ha acceso …VAI AL SEGNO

12 – Gemelli

Questa settimana ti senti come se qualcuno ti avesse restituito le chiavi della tua vita dopo un periodo in cui eri rimasto … VAI AL SEGNO