Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 14 al 20 ottobre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 14 al 20 ottobre 2024: i segni migliori

1 – Pesci

Finalmente un po’ di respiro! Questa settimana sembra finalmente darti quella forza che cercavi da tempo… VAI AL SEGNO

2 – Scorpione

Settimana ad alto tasso di adrenalina! In amore, Venere nel tuo segno ti rende irresistibile. Sei un magnete per nuovi amori… VAI AL SEGNO

3 – Gemelli

Tra il 14 e il 15 ottobre ti senti come un dj che cerca di mettere ordine tra troppe tracce musicali, alcune proprio stonate… VAI AL SEGNO

4 – Bilancia

La settimana parte con il piede giusto, ma è come se stessi facendo una gara di equilibrismo. In amore, la parola d’ordine è “recupero”… VAI AL SEGNO

5 – Sagittario

Questa settimana per te è come una partita a “cotto e mangiato”: incontri rapidi, chiacchierate brillanti, e via, pronti per il prossimo match… VAI AL SEGNO

6 – Leone

Questa settimana sembra fatta apposta per il protagonista che sei, ma non pensare di essere su un set cinematografico 24/7… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 14 al 20 ottobre 2024: i segni peggiori

7 – Ariete

Sei lì che guardi il partner come se fosse un test di matematica da risolvere: tanti numeri, poche risposte… VAI AL SEGNO

8 – Vergine

Settimana di alti e bassi. In amore, Venere ti protegge, ma se sei troppo impegnata con i tuoi mille impegni, potresti rischiare di perdere di vista la tua dolce metà… VAI AL SEGNO

9 – Cancro

Ti senti più sereno del solito, finalmente! Se hai chiuso una relazione, non guardarti indietro: avanti tutta! Potrebbe capitarti di riscoprire sentimenti… VAI AL SEGNO

10 – Capricorno

Te lo dico subito: il passato potrebbe ancora fare capolino, ma non disperare, perché anche i legami più collaudati possono essere recuperati, magari con una spruzzata di ironia qua e là… VAI AL SEGNO

11 – Toro

Se stai pensando che il tuo partner sia diventato più fastidioso di una zanzara in estate, non sei lontano dalla verità… VAI AL SEGNO

12 – Acquario

Non tutto ciò che brilla è oro, e questa settimana, con Venere in dissonanza, potrebbero esserci alcuni piccoli fastidi in amore… VAI AL SEGNO