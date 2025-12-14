Oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 15 al 21 dicembre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 15 al 21 dicembre 2025: i segni migliori

1 – Sagittario

Questa settimana sembri attraversato da un vento favorevole che parla la stessa lingua del tuo entusiasmo naturale … VAI AL SEGNO

2 – Acquario

Venere ti osserva con un sorriso complice e ti accompagna in una settimana che profuma di libertà emotiva … VAI AL SEGNO

3 – Leone

Stai vivendo una settimana in cui il cuore sembra aver impostato da solo la modalità “verifica account” … VAI AL SEGNO

4 – Pesci

Se il cuore ha già trovato casa, questa settimana ti invita a rafforzare mura, porte e finestre del tuo mondo affettivo … VAI AL SEGNO

5 – Ariete

Sei in quella fase della vita in cui vorresti socializzare, conoscere nuova gente, ampliare la cerchia e forse … VAI AL SEGNO

6 – Vergine

Questa settimana il passato è un ospite indesiderato che bussa alla porta anche quando non lo vuoi vedere … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 15 al 21 dicembre 2025: i segni peggiori

7 – Scorpione

Per te l’amore è un campo minato o un’oasi, dipende da come ti muovi. In queste settimane hai davanti un bivio … VAI AL SEGNO

8 – Bilancia

Le amicizie questa settimana diventano una bussola fondamentale: ti aiutano a capire chi sei, cosa vuoi … VAI AL SEGNO

9 – Capricorno

Questa settimana ti trovi davanti a decisioni che non puoi più rimandare. In campo affettivo hai probabilmente … VAI AL SEGNO

10 – Toro

Stai attraversando una settimana in cui l’emotività è un po’ come un bicchiere appoggiato troppo vicino … VAI AL SEGNO

11 – Gemelli

La settimana per te è un misto tra una maratona e una sessione di domande esistenziali poste senza preavviso …VAI AL SEGNO

12 – Cancro

Questa settimana ti muovi con la sensibilità di chi vorrebbe amore, comprensione e attenzione ma senza … VAI AL SEGNO