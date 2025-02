Oroscopo della settimana dal 17 al 23 febbraio 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 17 al 23 febbraio 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 17 al 23 febbraio 2025: i segni migliori

1 – Pesci

L’amore torna a sorriderti e tu sei pronto a tuffarti senza salvagente. Mercurio ti aiuta a chiarire situazioni passate e a dare un senso a quelle nuove… VAI AL SEGNO

2 – Leone

Ti senti un sovrano e lo dimostri pure in amore: se la tua relazione ha superato le ultime turbolenze, complimenti, sei pronto per un altro round di caos sentimentale!… VAI AL SEGNO

3 – Toro

Il cambiamento è nell’aria, e tu lo annusi come un segugio, anche se ammettiamolo, sei più incline a cambiare ristorante che partner… VAI AL SEGNO

4 – Scorpione

Tu giochi sempre d’anticipo, ma in amore rischi di fare tutto da solo. Se hai il controllo della relazione, sei tranquillo… VAI AL SEGNO

5 – Acquario

L’amore ti offre opportunità interessanti e tu sei pronto a coglierle al volo, come un gatto che salta sul tavolo per rubare il cibo… VAI AL SEGNO

6 – Ariete

La tua settimana parte con il botto: amore, passione e una leggera inclinazione a combinare guai sentimentali… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 17 al 23 febbraio 2025: i segni peggiori

7 – Sagittario

L’amore ti sorride, ma tu sei troppo distratto a guardare altrove. Venere ti dà una spinta, ma se non ti concentri potresti finire per dichiararti alla persona sbagliata… VAI AL SEGNO

8 – Cancro

Stai cambiando pelle, come un serpente, solo che tu sei più incline al sentimentalismo e meno alle fughe strategiche… VAI AL SEGNO

9 – Bilancia

Se in amore ti senti in balia degli eventi, tranquillo, non è solo una sensazione: è la dura realtà… VAI AL SEGNO

10 – Capricorno

Sei in una fase confusa dell’amore, come se stessi tentando di montare un mobile senza istruzioni… VAI AL SEGNO

11 – Vergine

Sei meticoloso in tutto, anche nelle paranoie amorose. In coppia, attenzione a non portarti il lavoro a casa, che altrimenti… VAI AL SEGNO

12 – Gemelli

Sei il solito casinista sentimentale: vuoi qualcosa di nuovo ma non vuoi mollare il vecchio, e così finisci per impantanarti in storie complicate… VAI AL SEGNO