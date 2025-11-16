Oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 17 al 23 novembre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 17 al 23 novembre 2025: i segni migliori

1 – Pesci

Ti rialzi da una settimana pesante come chi riemerge da un mare un po’ mosso e scopre che in fondo … VAI AL SEGNO

2 – Scorpione

Questa settimana entri in modalità magnetica totale. Venere nel segno ti dona un fascino quasi ipnotico … VAI AL SEGNO

3 – Ariete

Questa settimana entri in scena come il protagonista di un film d’azione: adrenalina, parole troppo veloci … VAI AL SEGNO

4 – Cancro

Cuore tenero dello zodiaco, questa settimana ti muovi tra emozioni profonde come un subacqueo … VAI AL SEGNO

5 – Leone

Questa settimana ti presenti sul palcoscenico della vita con il tuo solito passo fiero da protagonista … VAI AL SEGNO

6 – Bilancia

Tu vivi per l’armonia, la grazia, l’equilibrio… e per evitare il dramma, anche se puntualmente … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 17 al 23 novembre 2025: i segni peggiori

7 – Sagittario

Questa settimana sembri svegliarti ogni mattina con la sensazione di avere il biglietto in mano … VAI AL SEGNO

8 – Gemelli

Questa settimana sei la versione astrologica di un browser con trenta schede aperte e zero intenzione … VAI AL SEGNO

9 – Vergine

Quando si parla di sentimenti, tu appari come un elegante manuale di istruzioni: preciso, logico … VAI AL SEGNO

10 – Capricorno

Tu che sei l’architetto delle strutture solide, questa settimana sei chiamato a fare ordine … VAI AL SEGNO

11 – Toro

Tu che ami la pace, la stabilità e le certezze, questa settimana sembri un po’ un computer che ha bisogno … VAI AL SEGNO

12 – Acquario

Spirito libero dello zodiaco, questa settimana hai ancora più voglia di sorprendere il mondo e te stesso … VAI AL SEGNO