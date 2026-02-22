Oroscopo della settimana dal 23 febbraio all’1 marzo 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 23 febbraio all’1 marzo 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 23 febbraio all’1 marzo 2026: i segni migliori

1 – Pesci

La settimana profuma di stabilità e concretezza, qualità che non sempre ti appartengono ma che ora sai indossare …

2 – Scorpione

Settimana intensa, profonda, quasi cinematografica. Dopo tensioni e incomprensioni, ora le relazioni trovano …

3 – Toro

Finalmente respiri un'aria più stabile, quella che piace a te, fatta di certezze, concretezza e serenità. Dopo un inizio …

4 – Cancro

Il cielo ti coccola e tu rispondi con il tuo solito mix di sensibilità e intuizione. È una settimana intensa dal punto di vista …

5 – Leone

Ruggisci meno, ma colpisci meglio: questa è la sintesi della tua settimana. Dopo un inizio mese un po' movimentato …

6 – Capricorno

Settimana di chiarimenti netti, come piace a te. Hai bisogno di definire confini precisi nelle relazioni: niente più zone …

Oroscopo, settimana dal 23 febbraio all’1 marzo 2026: i segni peggiori

7 – Acquario

Le emozioni scorrono tranquille, senza scossoni eccessivi, ma con prospettive interessanti per il futuro. Eventuali …

8 – Bilancia

Hai la testa piena di progetti e il cuore un po' in secondo piano. L'attenzione è rivolta soprattutto agli impegni …

9 – Ariete

Questa settimana ti senti protagonista di un film d'azione diretto da te medesimo, con tanto di colonna sonora …

10 – Vergine

La tua settimana è un esercizio di equilibrio tra testa e cuore. Nei rapporti senti il bisogno di chiarezza, ma anche …

11 – Gemelli

Settimana da equilibrista emotivo. Da una parte senti il bisogno di stabilità, dall'altra non vuoi rinunciare …

12 – Sagittario

Hai voglia di ripartire, ma senza perdere la tua proverbiale (e un po' incosciente) leggerezza. Dopo settimane di …