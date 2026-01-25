Oroscopo della settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026: i segni migliori

1 – Acquario

Senti quello? È il battito del tuo cuore che torna a farsi sentire. E sì, lo so che sei sempre un po’ distaccato e apparentemente … VAI AL SEGNO

2 – Pesci

Finalmente un oroscopo che non sembra una telenovela sudamericana: va tutto meglio! Tu che vivi ogni emozione … VAI AL SEGNO

3 – Cancro

Finalmente ti stai scrollando di dosso quel muso lungo da “nessuno mi capisce e il mondo mi ha tradito”. Venere smette … VAI AL SEGNO

4 – Bilancia

Dopo mesi passati a cercare l’equilibrio perfetto anche per la disposizione delle posate sulla tavola, ora sei stanco … VAI AL SEGNO

5 – Sagittario

Finalmente si respira un’aria nuova. No, non è la finestra aperta: è il Sole che si piazza in un segno amico e ti riattiva … VAI AL SEGNO

6 – Gemelli

C’è un’aria frizzante intorno a te, come quando apri una lattina di gazzosa dopo averla agitata per sbaglio: un po’ esplosiva … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026: i segni peggiori

7 – Leone

Inizia quel periodo dell’anno in cui ti ricordi di avere un cuore, non solo una reputazione da mantenere e un trono … VAI AL SEGNO

8 – Capricorno

Tu che normalmente ignori le emozioni come se fossero richieste d’amicizia indesiderate, ora ti ritrovi immerso … VAI AL SEGNO

9 – Toro

Se c’è un segno che riesce a fare polemica pure davanti a un menù degustazione, quello sei tu. L’amore, questa settimana … VAI AL SEGNO

10 – Vergine

La tua testa è un algoritmo. Pensa, analizza, ricalcola. Ma questa settimana il cuore prova a forzare l’accesso … VAI AL SEGNO

11 – Ariete

Hai presente quel momento in cui ti rendi conto che hai discusso con mezzo mondo ma non ricordi più neanche il motivo …VAI AL SEGNO

12 – Scorpione

Venere ti guarda storto, e tu rispondi col veleno. Settimana tesa, specialmente in amore. Polemiche e discussioni … VAI AL SEGNO