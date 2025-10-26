Oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 27 ottobre al 2 novembre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.
Oroscopo, settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: i segni migliori
1 – Cancro
Settimana intensa, e non solo emotivamente: potresti scriverci un romanzo di formazione … VAI AL SEGNO
2 – Bilancia
Settimana da protagonista assoluto del romanticismo. Con Venere e il Sole nel segno, sei praticamente … VAI AL SEGNO
3 – Pesci
Questa settimana sembri uno di quei romanzi dove tutto è possibile, ma il finale dipende da quanta ansia … VAI AL SEGNO
4 – Capricorno
Tu dici di non volere consigli, ma poi cerchi quelli degli altri pure quando devi scegliere … VAI AL SEGNO
5 – Leone
Hai presente quando tutto sembra girare nel verso giusto ma tu, per sicurezza, litighi lo stesso? … VAI AL SEGNO
6 – Sagittario
Hai accumulato sogni come se fossero punti fedeltà, e ora ti chiedi quando arrivano i premi … VAI AL SEGNO
Oroscopo, settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: i segni peggiori
7 – Gemelli
Settimana con un fascino da 110 e lode. In amore sembri un film francese: parole sussurrate … VAI AL SEGNO
8 – Toro
Finalmente un po’ di pace, o almeno un’illusione di essa. Dopo settimane di tensione degne di una telenovela… VAI AL SEGNO
9 – Vergine
Finalmente respiri dopo un periodo che sembrava un film drammatico con finale incerto … VAI AL SEGNO
10 – Ariete
Settimana di quelle che ti fanno alzare un sopracciglio e dire: “Ma io dove ho sbagliato?” … VAI AL SEGNO
11 – Scorpione
Se la vita fosse un thriller, tu saresti sia la vittima che l’assassino. Questa settimana è fatta … VAI AL SEGNO
12 – Acquario
La tua parola d’ordine questa settimana dovrebbe essere: selezione. Amicizie, amori, collaborazioni … VAI AL SEGNO