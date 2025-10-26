Oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 27 ottobre al 2 novembre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: i segni migliori

1 – Cancro

Settimana intensa, e non solo emotivamente: potresti scriverci un romanzo di formazione … VAI AL SEGNO

2 – Bilancia

Settimana da protagonista assoluto del romanticismo. Con Venere e il Sole nel segno, sei praticamente … VAI AL SEGNO

3 – Pesci

Questa settimana sembri uno di quei romanzi dove tutto è possibile, ma il finale dipende da quanta ansia … VAI AL SEGNO

4 – Capricorno

Tu dici di non volere consigli, ma poi cerchi quelli degli altri pure quando devi scegliere … VAI AL SEGNO

5 – Leone

Hai presente quando tutto sembra girare nel verso giusto ma tu, per sicurezza, litighi lo stesso? … VAI AL SEGNO

6 – Sagittario

Hai accumulato sogni come se fossero punti fedeltà, e ora ti chiedi quando arrivano i premi … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: i segni peggiori

7 – Gemelli

Settimana con un fascino da 110 e lode. In amore sembri un film francese: parole sussurrate … VAI AL SEGNO

8 – Toro

Finalmente un po’ di pace, o almeno un’illusione di essa. Dopo settimane di tensione degne di una telenovela… VAI AL SEGNO

9 – Vergine

Finalmente respiri dopo un periodo che sembrava un film drammatico con finale incerto … VAI AL SEGNO

10 – Ariete

Settimana di quelle che ti fanno alzare un sopracciglio e dire: “Ma io dove ho sbagliato?” … VAI AL SEGNO

11 – Scorpione

Se la vita fosse un thriller, tu saresti sia la vittima che l’assassino. Questa settimana è fatta … VAI AL SEGNO

12 – Acquario

La tua parola d’ordine questa settimana dovrebbe essere: selezione. Amicizie, amori, collaborazioni … VAI AL SEGNO