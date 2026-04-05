Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 6 al 12 aprile 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 6 al 12 aprile 2026: i segni migliori

1 – Cancro

Le emozioni questa settimana hanno un volume più alto del solito, ma per una volta non è un problema. In amore, soprattutto … VAI AL SEGNO

2 – Vergine

Finalmente una settimana che ti permette di respirare, e soprattutto di sentire che le cose stanno andando nella direzione giusta … VAI AL SEGNO

3 – Pesci

Questa settimana ha un sapore particolare, quasi poetico, e tu sei perfettamente a tuo agio in questa atmosfera. Nei rapporti … VAI AL SEGNO

4 – Ariete

Questa settimana ti muovi come un protagonista che ha appena capito di essere nel momento clou della stagione. L’amore torna … VAI AL SEGNO

5 – Leone

Questa settimana ti mette alla prova, ma nel modo che piace a te: con qualche ostacolo qua e là che ti permette di dimostrare … VAI AL SEGNO

6 – Sagittario

Questa settimana ti invita a rallentare quel bisogno costante di correre verso il prossimo obiettivo e a fermarti un attimo su ciò … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 6 al 12 aprile 2026: i segni peggiori

7 – Toro

La settimana parte tranquilla ma si carica strada facendo, soprattutto nei rapporti. In amore, infatti, il clima è un po’ altalenante … VAI AL SEGNO

8 – Bilancia

Dopo un periodo un po’ più complicato, finalmente l’aria cambia. Nei rapporti si respira una leggerezza che non provavi da settimane … VAI AL SEGNO

9 – Scorpione

Settimana intensa, di quelle che non puoi ignorare. Nei rapporti, qualcosa scricchiola, e non puoi far finta di niente. Venere … VAI AL SEGNO

10 – Capricorno

Questa settimana ti mette davanti a un paradosso interessante: mentre dentro di te senti crescere il bisogno di connessione … VAI AL SEGNO

11 – Gemelli

Settimana curiosa, nel vero senso della parola. In amore non sei travolto da passioni epiche, ma la tua mente è in pieno fermento …VAI AL SEGNO

12 – Acquario

Settimana un po’ movimentata, soprattutto nei rapporti. Il weekend si presenta come una sorta di test: le relazioni consolidate … VAI AL SEGNO