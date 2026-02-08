Oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 9 al 15 febbraio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 9 al 15 febbraio 2026: i segni migliori

1 – Pesci

La settimana si apre con una sensazione chiara. Qualcosa dentro di te sta cambiando e non hai più voglia di ignorarlo … VAI AL SEGNO

2 – Bilancia

La settimana ti vede protagonista, anche se non sempre nel modo più semplice o rilassante. C’è un forte desiderio … VAI AL SEGNO

3 – Cancro

Il clima della settimana ti invita ad aprirti all’amore senza troppe difese. Le relazioni solide sentono il bisogno … VAI AL SEGNO

4 – Capricorno

Questa settimana ti offre la possibilità di recuperare contatti, riallacciare rapporti e ampliare il tuo giro … VAI AL SEGNO

5 – Toro

Il cielo di questa settimana parla chiaro. La tua attenzione è rivolta soprattutto alle questioni pratiche e professionali … VAI AL SEGNO

6 – Ariete

Questa settimana ti mette davanti a una verità che non ami particolarmente: non tutto può essere forzato … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 9 al 15 febbraio 2026: i segni peggiori

7 – Scorpione

La settimana parte con una domanda che ti ronza in testa più del solito: stai davvero dedicando tempo … VAI AL SEGNO

8 – Sagittario

La settimana ti invita a fare una cosa che non sempre ami: fermarti un attimo e fare chiarezza. I pianeti lavorano … VAI AL SEGNO

9 – Vergine

Questa settimana ti mette davanti a una sfida che conosci bene. Non tirare troppo la corda, soprattutto nei rapporti … VAI AL SEGNO

10 – Leone

Le ultime settimane non sono state semplici e lo sai bene. Le tensioni accumulate hanno lasciato qualche segno … VAI AL SEGNO

11 – Gemelli

La settimana ti invita a cambiare aria, e non solo in senso metaforico. Spostarti, frequentare ambienti diversi …VAI AL SEGNO

12 – Acquario

La settimana è movimentata e ti mette davanti a una serie di domande scomode, ma necessarie … VAI AL SEGNO