Oroscopo Toro: settimana dall’1 al 7 luglio 2024

Le previsioni del segno

TORO – Preparati, perché questa settimana hai il controllo assoluto. In amore, potresti voler cambiare rotta e fare scelte importanti, quindi sfrutta il transito favorevole di Venere. A metà settimana, potresti fare incontri significativi o prendere decisioni rilevanti per la famiglia.

Sul fronte lavorativo, hai capito che vivere per le apparenze non fa per te, quindi è ora di cambiare le regole del gioco. Non lasciarti prendere dalla pigrizia, è il momento di agire e trovare situazioni più stimolanti per la tua creatività. La fortuna è dalla tua parte, quindi sfruttala per rinnovare gradualmente la tua vita.

Voto: 8/10. Prendi le redini della tua vita con stile. Consiglio delle stelle siciliane: “Turu, ora comandi tu! Non fari u ‘ddrummutu, è tempu di muverti.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI