Oroscopo Toro: settimana dal 15 al 21 luglio 2024

Le previsioni del segno

TORO – Superare le incertezze del passato è il primo passo per sentirti meglio. Affronta i problemi con chi pensi ti abbia causato disagio, altrimenti rischi di accumulare tensioni. Venere ti guarda con un occhio particolare questa settimana, quindi non aspettarti troppo se la tua storia è agli inizi.

Nel lavoro, la situazione è in recupero, meno dubbi rispetto al passato. Pensa bene prima di accettare nuove proposte, perché i cambiamenti saranno favoriti, ma solo se scegli con cura.

Il fisico ha bisogno di riposo. Dopo le fatiche delle ultime settimane, è il momento di ritrovare le energie perdute con momenti di relax e tanto sonno. Voto: 7 – La pazienza è una virtù, ma anche un bel sonno non guasta.

Consiglio delle stelle siciliane: “Voscenza, pigghiati u to tempu e dormi chi ti passa, ogni cosa a so tempu!”

