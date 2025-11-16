Oroscopo Toro: settimana dal 17 al 23 novembre 2025

Le previsioni del segno

TORO – Tu che ami la pace, la stabilità e le certezze, questa settimana sembri un po’ un computer che ha bisogno di riavviarsi: lento, sovraccarico, con qualche schermata di errore emotivo. Le tensioni accumulate negli ultimi giorni non si sciolgono da sole, e Venere opposta ti fa sentire più suscettibile di quanto vorresti.

Non è tutto negativo: le coppie solide resistono, si aggiustano, trovano il loro ritmo. Ma dove c’erano già crepe, adesso la domanda diventa chiara: “Ne vale ancora la pena?”. L’amore ha bisogno di cura, dolcezza, presenza. Se vuoi recuperare armonia, bastano micro-attenzioni autentiche. Se invece la relazione era già al limite, una pausa potrebbe essere un regalo, non una sconfitta.

Sul lavoro, sei in modalità “attendo sviluppi”: osservi, analizzi, soppesi, come solo tu sai fare. Non è ancora il momento di lanciarti in grandi cambiamenti, ma puoi prepararti per ciò che verrà. Entro dicembre una questione personale o legale trova finalmente la sua strada, alleggerendoti di un peso che porti da mesi.

Quanto al benessere, la stanchezza ti chiede spazio, rispetto, e un paio di ore di sonno extra. I malanni di stagione tentano l’assalto nei primi giorni della settimana, quindi non fare l’eroe: rallenta, riposa, concediti quei momenti di tregua che il tuo corpo ti chiede da settimane.

Fai finta di essere tranquillo, ma dentro hai un’intera telenovela.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Fermati ‘na jurnata e senti u to’ cori: ti sta dicennu ca hai bisognu di riposu e verità”.

