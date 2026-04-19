Oroscopo Toro: settimana dal 20 al 26 aprile 2026

Le previsioni del segno

TORO – Finalmente respiri meglio, e si vede dal fatto che non stai più guardando tutti con l’espressione di chi è stato disturbato durante il sonnellino. Questa settimana ti restituisce stabilità, concretezza e quella calma elegante che ti appartiene quando nessuno ti cambia i piani all’ultimo minuto. Nei sentimenti il clima è favorevole: chi è in coppia sente il desiderio di costruire qualcosa di serio, pratico, tangibile. Convivenze, progetti comuni, decisioni importanti o semplicemente il piacere di ritrovare serenità quotidiana. Per te l’amore non è solo poesia: è qualcuno che ti porta pace, costanza e magari anche una cena fatta bene. Se sei single, le occasioni ci sono eccome, ma devi uscire dal tuo metodo classico del “se deve succedere, succederà”.

Nel lavoro stai recuperando sicurezza interiore e questo cambia tutto. Quando credi in te stesso diventi inarrestabile, lento magari, ma inarrestabile come una ruspa di lusso. È un ottimo momento per consolidare posizioni, sistemare questioni economiche, pianificare il futuro e avviare progetti di lunga durata. Non sei interessato ai fuochi d’artificio: vuoi basi solide, risultati veri e persone affidabili. Anche nei rapporti con colleghi e collaboratori torna un clima più sereno. Se c’è da decidere, fallo ora: hai lucidità, pazienza e fiuto pratico.

Sul piano personale recuperi equilibrio. Ti senti più stabile, meno agitato rispetto alle settimane passate. Questo è il momento giusto per migliorare le abitudini quotidiane: mangiare meglio, dormire con regolarità, muoverti di più. Non servono rivoluzioni: a te bastano piccoli cambiamenti costanti per ottenere grandi risultati. Anche il contatto con la natura ti ricarica. Un parco, una passeggiata, una giornata lenta possono fare miracoli.

Sei il segno che trasforma la tranquillità in arte e la testardaggine in filosofia.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Teniti strettu chiddu ca ti fa stari bonu e lassa jiri chiddu ca ti scassa a paci, ca la to forza nasci quannu si serenu.

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