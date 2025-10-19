Oroscopo Toro: settimana dal 20 al 26 ottobre 2025

Le previsioni del segno

TORO – Sei il segno della costanza, della stabilità, eppure ti vai sempre ad incastrare con chi ti fa girare i cinque sensi. Come dire: ti piace il relax, ma ti infili in drammi sentimentali come se ti pagassero per farlo. Questa settimana il cielo ti invita a cercare serenità, ma tu ci litighi perché ti sembra noiosa. Con Leone e Acquario potresti accendere discussioni che manco nei talk show, quindi se li vedi cambia marciapiede o offri un caffè e cambia discorso.

In ambito lavorativo, invece, si respira aria nuova. Sei operativo come un muratore alle sette di mattina: deciso, concreto, pronto. Le vecchie grane si sciolgono e le proposte iniziano ad arrivare, anche se mercoledì ti farà un bello scherzetto economico, tipo “pagamento in uscita” che non ti aspettavi. Ma tu sei previdente, quindi niente panico.

Fisicamente hai bisogno di una ricarica: non quella con la presa elettrica, ma con amici, serate leggere e magari un po’ di dolce far niente (che è un’arte e tu la pratichi bene). Evita giovedì di fare troppe cose: quel giorno anche lo zapping ti sembrerà faticoso.

Tu vuoi la pace…ma col telecomando in mano.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Sì troppu forti, ma ogni tantu rilassati, ca si no ti scanti puru quannu ti va tuttu bonu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI