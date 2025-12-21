Oroscopo Toro: settimana dal 22 al 28 dicembre 2025

Le previsioni del segno

TORO – Questa settimana ha un sapore deciso, come piacciono a te le cose importanti: intense, concrete, memorabili. L’aria intorno a te parla di passione che può nascere o rinascere, di scelte che non puoi più rimandare. Se vivi una relazione da tempo, senti il bisogno di rimettere emozione dove la routine ha fatto il suo lavoro silenzioso. Se invece sei solo, il punto è uno solo: non puoi più stare in un angolo a guardare. L’amore non arriva se tu per primo non fai spazio. E se ti trovi davanti a un bivio, tra due storie o tra una storia e la libertà, questa volta potresti scegliere con lucidità, senza drammi inutili. Il fine settimana è il tuo alleato migliore per chiarire sentimenti e desideri.

Sul fronte pratico, però, il tema dominante sono i soldi. Le spese sembrano non finire mai e questo ti rende più rigido, più attento, talvolta anche polemico. Tra inizio settimana e primi confronti professionali, potresti pretendere garanzie, chiarimenti, sicurezze che ritieni fondamentali. Chi ha una carriera lunga alle spalle inizia a guardarsi intorno con occhi diversi, immaginando un salto più grande, magari verso una realtà più strutturata. Per qualcuno arrivano nuovi ruoli, nuove responsabilità, che fanno paura ma aprono prospettive decisive. Non tutto è immediato, ma il terreno si muove.

Dal punto di vista interiore stai meglio rispetto al passato, ma non sei immune allo stress. Hai accumulato cose rimandate, questioni lasciate in sospeso, e ora ti trovi a dover gestire tutto insieme. Il rischio è l’ansia da prestazione, quella sensazione di dover tenere tutto sotto controllo. Ricorda che non sei fatto per correre senza sosta: concediti pause vere, non solo momenti di distrazione. Questa settimana ti insegna che stabilità non significa immobilità, ma scegliere con consapevolezza dove investire tempo, cuore ed energie.

Vuoi tutto stabile, ma intanto la vita ti chiede di scegliere se restare fermo o fare almeno un passo.

VOTO: 6,5

CONSIGLIO DELLE STELLE SICILIANE: È ora di smèttiri di stari a taliari e cuminciari a fari, picchì si nun ti muovi tu, l’emozioni restanu ‘nterra.

