Oroscopo Toro: settimana dal 22 al 28 luglio 2024

TORO – In amore, le piccole provocazioni o preoccupazioni legate a un ex potrebbero crearti qualche disagio. Entro i primi giorni di agosto potresti prendere una decisione importante. Se sei single, potresti essere dubbioso o non interessato a nessuno al momento.

Sul lavoro, le soddisfazioni non mancano, ma la situazione economica ti lascia insoddisfatto. È il momento di darsi da fare per una ripresa professionale importante. La salute richiede attenzione, soprattutto allo stomaco e all’alimentazione all’inizio della settimana. Prova a non scatenare una guerra mondiale ogni volta che discuti.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Si non ti curi ora, dopu ti tocca chiddu ca si raccogghi.”

