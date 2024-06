Oroscopo Toro: settimana dal 24 al 30 giugno 2024

Le previsioni del segno

TORO – Le buone occasioni amorose non mancano, quindi tieni gli occhi aperti! Un progetto da condividere potrebbe essere il punto di partenza per una nuova storia d’amore, ma fai attenzione agli ex che potrebbero creare problemi.

Nel lavoro, i cambiamenti sono evidenti. È il momento di sperimentare, ma con cautela nei nuovi accordi. Occhio alle persone ambigue, meglio evitare complicazioni inutili. Settimana di recupero per quanto riguarda il benessere.

In sintesi, tra ex che spuntano come funghi e nuovi progetti, cerca di non impazzire. Voto: 7 Consiglio delle stelle siciliane: Si na vota cià fici, n’atra vota cci pozzu rifari.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI