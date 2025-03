Oroscopo Toro: settimana dal 24 al 30 marzo 2025

Le previsioni del segno

TORO – Hai così tante cose da fare che l’amore lo metti in stand-by come il bucato dimenticato nella lavatrice. Però attento: se hai una relazione già in bilico, la luna tra lunedì e martedì potrebbe farla traballare come una sedia a tre gambe. Il tuo superpotere questa settimana? Difendere le tue idee con la grinta di un vecchio che protegge il suo orticello.

Sul fronte lavorativo, sei tipo il protagonista di una serie crime: dopo tanta tensione, ora hai in mano le prove e chi ti ha sottovalutato inizierà a pentirsene. Fai le tue mosse con calma e sangue freddo, ma non lasciarti distrarre da piccoli drammi.

Fisicamente sei a rischio “modalità bradipo”: cerca di non spingere troppo tra lunedì e martedì, ma da sabato puoi tornare a splendere come un mobile lucidato.

Settimana di lotta e governo: se non ti chiamano presidente, almeno fatti chiamare capo.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Si ‘u cori t’arruspìa, ma ‘u travagghiu ti chiama, pensa ca l’amuri aspetta, ma u stipendiu no.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI