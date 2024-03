Oroscopo Toro: settimana dal 25 al 31 marzo 2024

Le previsioni del segno

TORO – Oh, cari Toro, sembra che l’amore per voi sia come un gatto che decide se vuole essere accarezzato o meno. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, ma ricordate, la fiducia è come un WiFi, invisibile ma essenziale. Il weekend potrebbe presentare il dilemma di un “sì” o “no” definitivo, come se fosse un episodio di un reality show dell’amore.

Sul lavoro, sembra che abbiate speso come se il denaro fosse in edizione limitata, ma è tempo di pensare a grandi cambiamenti. E per il benessere, le stelle consigliano relax e riposo, perché anche se Marte vi carica di energia, ricordate che non siete batterie.

Frase ironica: “Il relax è quel momento in cui smetti di correre… perché hai finito i soldi.”Voto: 5.5/10. Proverbio in siciliano: “Chi va piano, va sano e va lontano” (Chi agisce con cautela ottiene migliori risultati)



