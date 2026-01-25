Oroscopo Toro: settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026

Le previsioni del segno

TORO – Se c’è un segno che riesce a fare polemica pure davanti a un menù degustazione, quello sei tu. L’amore, questa settimana, ti sfida: situazioni incerte, mezze storie, gente che dice “vediamoci” ma poi sparisce come il segnale del Wi-Fi nei momenti peggiori. La verità? Hai bisogno di chiarezza, ma anche di fare pace con le tue pretese. Non è detto che chi ti ama debba anche indovinare ogni tuo pensiero nascosto. Soprattutto se cambi idea ogni venti minuti. Occhio però a chi ti gira attorno. C’è aria di novità, ma dovrai avere la pazienza di aspettare che sbocci… magari tra qualche settimana.

Sul lavoro si riapre la sfida. Una battaglia vinta non significa che hai finito la guerra, anzi: forse ora devi ripartire da zero. Hai davanti nuovi incarichi che sembrano innocui, ma che poi si rivelano più pesanti del previsto. Ricorda che sei un toro, non un mulo. Se ti caricano troppo, impara a dire no prima di trasformarti in una centrale di lamentele. La tua sincerità ti aiuta, ma occhio a non usarla come clava per rompere rapporti già fragili.

Fisicamente, sei carico, anche se le questioni di soldi e responsabilità ti levano il sonno. Cerca di muoverti nei giorni giusti e scegli le battaglie. Non puoi conquistare il mondo il mercoledì e crollare il giovedì. Prenditi una domenica per te, e se puoi, ignora chiunque ti parli di budget o bilanci.

Hai la pazienza di un sasso… ma solo se il sasso ha dormito male.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Si vuoi fari tuttu tu, ti scanti a genti e ti stanchi tu. Sparti, parraci e tira ‘na lignata cu suli.

