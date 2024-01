Oroscopo Toro: settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio

Le previsioni del segno

TORO – Amore, per te, Toro, è come un puzzle complesso: evita strade tortuose e cerca di chiarire le cose prima che si complichino ulteriormente. Venere ti sorride, ma ricorda che il tempo è tiranno. Sul lavoro, sei come un funambolo: equilibrio e diplomazia sono le chiavi.

Le tensioni con i collaboratori non ti scalfiscono, ma tieni gli occhi aperti. A proposito di benessere, è tempo di uscire dal tuo guscio: riscopri le vecchie amicizie e cerca nuove interazioni.

Se l’isolamento fosse uno sport, saresti medaglia d’oro. Voto: 7.5/10. “Ntra amici e ‘ntra parenti | ‘n’accattari e ‘un vinniri nenti.”



