Oroscopo Toro: settimana dal 3 al 9 giugno 2024

Le previsioni del segno

TORO – Il passato è passato, caro Toro! Buttati nel mondo e vedrai che le opportunità sono dietro l’angolo. Se hai subito una separazione, è il momento di capire che forse era meglio così.

Sul lavoro, scegli bene i tuoi alleati: non tutti sono affidabili come sembrano. Giove ti illumina la strada e ti ricorda che hai diritto a un riscontro economico. Tieni sotto controllo l’energia: non strafare a metà settimana!

Voto: 8 – “Quannu chiovi e quannu veni u suli, tutti si cangianu ma tu resta fissa!”. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti valiri, chiui non è megghiu senza na bona ricumpensa!”

