Oroscopo Toro: settimana dal 7 al 13 aprile 2025

Le previsioni del segno

TORO – L’atmosfera si alleggerisce, e già questo per te è una notizia da prima pagina. In amore, dopo settimane da reality sentimentale “litighiamo per ogni respiro”, adesso puoi rilassarti. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti stuzzica come la ricotta nel cannolo: dolce, ma potenzialmente appiccicosa. Attento alle illusioni: le farfalle nello stomaco vanno bene, ma solo se non ti lasciano senza stomaco.

Sul lavoro, sei come un direttore d’orchestra che non sbaglia una nota: sai muoverti nel caos, raccogliere pezzi e rimettere tutto al proprio posto. Notizie strane all’orizzonte, ma in fondo tu sai già che finiranno per giocare a tuo favore. Il cambiamento, che in genere ti fa sudare freddo, stavolta è il tuo migliore amico.

Benessere in risalita: basta notti insonni e pensieri a girandola. Dormi, rilassati e magari spegni quel telefono ogni tanto.

Hai fatto pace col caos e ora sembri quasi zen. Quasi.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Cu troppu pensa si scanta, tu ‘nveci stai imparannu a fari e basta.

