Oroscopo Toro: settimana dal 7 al 13 ottobre 2024

Le previsioni del segno

TORO – Toro, caro Toro, Venere non ti guarda con affetto questa settimana, anzi. Potrebbe essere proprio colpa tua se allontani qualcuno che non merita tutta questa diffidenza.

Hai presente quando chiudi le porte e poi ti chiedi perché sei solo? Ecco, non farlo! Per chi è single, però, ci sono buone notizie: verso la seconda metà di ottobre gli incontri interessanti non mancheranno, ma tocca a te coglierli. Sul lavoro? Il problema non sei tu, sono gli altri! I colleghi ti faranno venire il mal di testa, soprattutto se lavori in gruppo.

E se devi concludere affari, fatti consigliare da chi ne sa più di te. Per quanto riguarda la tua energia, prova a rilassarti un po’, magari cercando nuovi ambienti e nuove attività divertenti: questo è il momento giusto per farlo.

“Sei un carro armato inarrestabile… sempre che non ti blocchi per colpa di un collega rompiscatole!”

Voto: 7 Consiglio delle stelle siciliane: “Toru, cunta finu a deci prima di scattari, certi genti è megghiu ca li lassassi parrari sula.”

