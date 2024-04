Oroscopo Toro: settimana dall’8 al 14 aprile 2024

Le previsioni del segno

TORO – Ah, l’amore! Quel campo di battaglia dove ti ritrovi a fare i conti non solo con i sentimenti ma anche con l’economia domestica. Grazie a Venere, che sembra finalmente aver trovato il suo GPS emotivo, ti trovi in una fase di rinnovamento che ti fa oscillare tra la diplomazia familiare e la gestione delle crisi sentimentali con la freddezza di un agente segreto.

Lavorativamente parlando, la tua irrequietezza potrebbe facilmente trasformarti in un supereroe in cerca di giustizia, con una scadenza da super villain: la fine di maggio. Ti muovi tra nuovi progetti con la calma di un monaco zen che occasionalmente perde le staffe. Per quanto riguarda il benessere, sei in un periodo talmente positivo che potresti seriamente considerare di iniziare una carriera come influencer nel campo dell’estetica, grazie al tuo fascino naturale.

In breve, sei quel pezzo di puzzle che sembra non andare da nessuna parte fino a che non trovi esattamente dove encastrarlo. Voto: 7/10. “Furtuna amica d’asini e di pazzi, e di virtuusi nnemica murtali.“ Fortuna amica d’asini e di pazzi, e dei virtuosi nemica mortale.



